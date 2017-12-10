Более 20 арабских стран призвали США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, заявив, что оно может привести к хаосу на Ближнем Востоке.

Министры иностранных дел Лиги арабских государств заявили, что теперь на США нельзя полагаться как на посредника в достижении мира в регионе, пишет ВВС.

Заявление 22 государств, среди которых есть и ближайшие союзники США, было опубликовано в то время, как на Западном берегу и в секторе Газа уже три дня продолжаются беспорядки. В акциях протеста принимают участие сотни людей, сообщается о четырех погибших.

Резолюция Лиги арабских государств была согласована после нескольких часов переговоров. Ее поддержали несколько союзников США, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию, которые ранее уже выражали озабоченность решением Трампа.

Согласно резолюции, признав Иерусалим столицей Израиля, США «самоустранились в качестве организатора и посредника» любого израильско-палестинского мирного процесса.

Как сообщал ForUm, 8 декабря тысячи мусульман объявили «день ярости» и протестовали в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Израиль всегда считал Иерусалим своей столицей, в то время как палестинцы называют Восточный Иерусалим, оккупированный Израилем в ходе войны 1967 года, столицей будущего палестинского государства.

В Иерусалиме находятся святыни, важные для всех трех ведущих монотеистических религий мира – иудаизма, ислама и христианства.

Восточный Иерусалим, до войны 1967 года находившийся в руках Иордании, был сначала оккупирован, а в 1989 году аннексирован Израилем. Однако этот шаг не получил международного признания.

В Восточном Иерусалиме проживает около 330 тысяч палестинцев и около 200 тысяч еврейских поселенцев. Поселения, согласно международному законодательству, считаются незаконными, однако Израиль называет их законными пригородами.

В соответствии с мирным договором 1993 года, окончательный статус Иерусалима должен быть определен на завершающей стадии мирного процесса.

Последний раунд таких переговоров зашел в тупик в 2014 году, и хотя США уже выступили с новыми предложениями, палестинские представители считают, что своим заявлением по Иерусалиму Дональд Трамп лишил США роли посредника на этих переговорах.