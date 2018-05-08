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За прошедшие сутки, 7 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, боевые действия продолжались по всей линии разграничения.

Как сообщает пресс-центр ООС, противник 15 раз применял запрещенное вооружение. В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону, подавляли огневые средства противника и не допустили продвижения оккупационных войск в глубь нашей территории.

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь из 122 мм артиллерии по населенному пункту Зайцево. Грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, артиллерийскими обстрелами боевики разрушают жилые дома. Только в течение прошлого дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов орудийных снарядов.

Во время боевых действий потери Объединенных сил составили 2 раненых.

По данным разведки, один боевик уничтожен, 5 получили ранения.
ForUm

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