США наложили вето на проект резолюции ООН, отвергающий признание Иерусалима столицей Израиля. Остальные 14 стран-членов Совета безопасности ООН на заседании 18 декабря проголосовали за проект резолюции, подготовленный Египтом, сообщает Радио Свобода.

В документе выражается «глубокое сожаление» в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и решением Соединенных Штатов инициировать перенос своего посольства в этот город из Тель-Авива. Трамп выступил с соответствующим заявлением 6 декабря.

«Любые решения и действия, имеющие целью изменить характер, статус или демографический состав Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены, согласно соответствующим резолюциям Совета безопасности», - говорится в документе. Проект резолюции также призывает все страны мира воздержаться от открытия дипломатических миссий в Иерусалиме.

Посол США в ООН Никки Хейли после того, как она объявила о наложении вето, назвала проект резолюции «оскорблением», которое не забудут.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Арабские и мусульманские страны выступили с предупреждением, что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.

Иерусалим полностью перешел под контроль Израиля в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1980 году Израиль принял основной закон, по которому Восточный Иерусалим официально аннексировался и объединенный город объявлялся столицей Израиля.

Совет Безопасности ООН осудил принятие Израилем «основного закона» об Иерусалиме, подтвердив, что его принятие нарушает международное право, согласно которому, столицей Израиля является Тель-Авив.