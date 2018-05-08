Могилевский областной суд Беларуси приговорил боевика «ЛНР» к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным пресс-службы суда, гражданин Беларуси с 14 апреля 2016 по 18 декабря 2017 года неоднократно въезжал через пограничный пункт пропуска «Новошахтинск Авто» Российской Федерации на территорию самопровозглашенной «Луганской народной республики», расположенной на территории иностранного государства – Украины.

«Там без уполномочия Беларуси мужчина поступил на военную службу в вооруженное формирование одной из противоборствующих сторон, был зачислен в качестве военнослужащего, обеспечен боевым огнестрельным оружием, боеприпасами к нему, форменным обмундированием военнослужащего «ЛНР», продуктами питания, а также удостоверением личности войсковой части. Обвиняемый участвовал в вооруженном конфликте с Вооруженными силами Украины: оборудовал боевые позиции, проводил обстрелы позиций ВСУ с использованием закрепленного за ним боевого огнестрельного оружия, выбывал в составе расчета на линию разграничения противоборствующих сторон для корректировки и ведения огня по позициям противника, вел огонь по указанным позициям», - говорится в сообщении.

Приговором обвиняемый признан виновным в участии гражданина Беларуси на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участии в вооруженном конфликте без уполномочия государства.

На основании ч.1 ст.361-3 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.