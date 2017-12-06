Президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива. Об этом сообщает ВВС.

Лидеры арабских стран ранее просили Трампа воздержаться от этого шага, способного спровоцировать новый виток конфликта в регионе.

Как сообщили ранее представители Белого дома, пока у США нет на примете подходящего здания в Иерусалиме под посольство, поэтому переезд может занять годы.

Таким образом президент с одной стороны объявил о поручении Госдепартаменту начать процесс переноса посольства в Иерусалим, но в то же время уведомил конгресс об отсрочке переноса посольства еще на шесть месяцев.

Все президенты США, включая Трампа, подписывают этот документ каждые шесть месяцев с тех пор, как в 1995 году конгресс принял решение о переводе посольства.

Статус Иерусалима – один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями.

Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим – столица их будущего государства.

США стали первым государством, признавшим Иерусалим столицей Израиля с момента основания государства в 1948 году.

Статус Иерусалима напрямую связан с конфликтом между Израилем и Палестинской автономией, которую поддерживают другие арабские государства и весь исламский мир.

Это город, особенно восточная его часть, считается священным для трех религий – иудаизма, ислама и христианства.

Израиль занял этот район в ходе Ближневосточной войны 1967 года и считает город неотделимой частью своих территорий. Палестинцы же считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

Согласно мирному соглашению 1993 года, итоговый статус города должен был обсуждаться на следующих этапах мирных переговоров.

Право Израиля на Иерусалим не было признано международным сообществом. Все страны, включая ближайшего союзника Израиля – США – расположили свои представительства в Тель-Авиве.

С 1967 года Израиль построил в Восточном Иерусалиме десятки кварталов, где теперь проживают примерно 200 тыс. израильтян.

Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль оспаривает это.

Если США официально признают Иерусалим израильской столицей, это вызовет конфликт с международным сообществом. Кроме того, такое решение укрепит позиции Израиля относительно легальности поселений на востоке Иерусалима.

Это решение также поставит вопрос о том, как США будут вести себя по отношению к резолюциям ООН по этому вопросу. У США есть право вето, которое может быть использовано при дальнейшем обсуждении действий израильского правительства на востоке города.

Как пояснили представители администрации, Трамп будет готов «поддержать принцип «двух государств для двух народов», при условии, если две стороны – и израильтяне, и палестинцы – будут согласны.

Границы Иерусалима и Израиля должны быть согласованы в рамках мирного соглашения между израильтянами и палестинцами, уточнили в администрации.

Союзники США на Ближнем Востоке агрессивно реагировали на планы Трампа объявить о статусе Иерусалима.

Иордания, под надзором которой находятся все исламские святыни города, выступила с предупреждением, что действия Трампа повлекут тяжелые последствия.

По инициативе Иордании было созвано экстренное совещание с участием Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Трампа, что тот пересечет «красную черту» для всех мусульман.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал происходящее огромной катастрофой, которая уничтожит хрупкий мир и приведет к новым конфликтам.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас призвал мировых лидеров вмешаться в ситуацию.