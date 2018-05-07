также в разделеОбщество
Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев 8-9 мая 17
В Беларуси задержали троих украинцев 17
По факту задержания украинского судна открыто дело 18
СМИ: Отец задержанной за нападение на Вербича – полковник ВСУ 33
Сущенко в СИЗО нарисовал новую картину 15
Bellingcat установила военных РФ, причастных к обстрелу Маруиполя 18
Украина заняла 6 место в рейтинге «западности» 23
МОН зашифрует фамилии абитуриентов из Крыма и Донбасса 21
НАПК поручило Супрун разобраться с чиновником Минздрава 25
Правоохранители Азербайджана отпустили подозреваемого в избиении Найема 63
В штабе ООС ожидают провокаций боевиков 9 мая 25
Полиция предоставила Найему охрану 27
СБУ: Обстрел Мариуполя из «Градов» осуществили российские военные 182
Бочковский подал заявление о восстановлении в Минюст 31
Одной из участниц нападения на Вербича сообщили о подозрении 52
По делу об избиении Найема провели все первоочередные следственные действия 27
Чубаров: ФСБ пытается обвинить бизнесмена Велиляева в содействии терроризму 37
Минюст одобрил новые правила зачисления детей в школу 76

Специализированная антикоррупционная прокуратура снова приостановила досудебное расследование по уголовному производству в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.

Об этом Укринформу сообщил прокурор САП Виталий Кравец.

«(Досудебное расследование. - Ред.) приостановлено 25 апреля», - сказал Кравец.

Он отметил, что следствие было повторно приостановлено в связи с тем, что сейчас не получены ответы на все международно-правовые поручения.

Как сообщалось, 9 июня 2017 года САП сообщила о временном приостановлении расследования по делу Охендовского. В САП обещали возобновить расследование после выполнения запросов ведомства о международно-правовой помощи.

В апреле 2018 года Соломенский райсуд Киева отменил постановление главы САП о приостановлении расследования по данному делу.

В апреле 2017 года НАБУ направило в САП обновленное подозрение председателю ЦИК Охендовскому, которому инкриминируют получение денег из «черной кассы» Партии регионов.

13 декабря 2016 года Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

Сам глава ЦИК считает, что дело в отношении него сфальсифицировано НАБУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги