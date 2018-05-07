Специализированная антикоррупционная прокуратура снова приостановила досудебное расследование по уголовному производству в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.

Об этом Укринформу сообщил прокурор САП Виталий Кравец.

«(Досудебное расследование. - Ред.) приостановлено 25 апреля», - сказал Кравец.

Он отметил, что следствие было повторно приостановлено в связи с тем, что сейчас не получены ответы на все международно-правовые поручения.

Как сообщалось, 9 июня 2017 года САП сообщила о временном приостановлении расследования по делу Охендовского. В САП обещали возобновить расследование после выполнения запросов ведомства о международно-правовой помощи.

В апреле 2018 года Соломенский райсуд Киева отменил постановление главы САП о приостановлении расследования по данному делу.

В апреле 2017 года НАБУ направило в САП обновленное подозрение председателю ЦИК Охендовскому, которому инкриминируют получение денег из «черной кассы» Партии регионов.

13 декабря 2016 года Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

Сам глава ЦИК считает, что дело в отношении него сфальсифицировано НАБУ.