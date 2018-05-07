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В командовании операции Объединенных сил ожидают провокаций со стороны боевиков 9 мая. Об этом на брифинге заявил начальник штаба, первый заместитель командующего ООС генерал-майора Валерий Залужный, сообщают «Новости Донбасса».

«9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию как на территории, где проистекает мирная жизнь, так и на линии соприкосновения», – сказал он.

Залужный подчеркнул, что украинская сторона полностью готова к провокациям. «Мы не позволим совершить то, что они будут пытаться сделать», – заявил он.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация обострилась, противник совершил 80 обстрелов по всей линии соприкосновения.
ForUm

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