В командовании операции Объединенных сил ожидают провокаций со стороны боевиков 9 мая. Об этом на брифинге заявил начальник штаба, первый заместитель командующего ООС генерал-майора Валерий Залужный, сообщают «Новости Донбасса».



«9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию как на территории, где проистекает мирная жизнь, так и на линии соприкосновения», – сказал он.



Залужный подчеркнул, что украинская сторона полностью готова к провокациям. «Мы не позволим совершить то, что они будут пытаться сделать», – заявил он.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация обострилась, противник совершил 80 обстрелов по всей линии соприкосновения.