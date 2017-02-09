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Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский убежден, что уголовное дело в отношении него сфальсифицировано Национальным антикоррупционным бюро. Об этом он заявил журналистам в Апелляционном суде Киева.

По его словам, «дело против него развалится», а он намерен добиться наказания тех, «кто его сфальсифицировал». «Этот Бобик сдох. Он сдох давно. И сегодня он был окончательно похоронен. Все, что было в уведомлении о подозрении, которое мне вручили еще в декабре прошлого года детективы НАБУ, является их предположениями, догадками и домыслами. Этого дела для меня больше не существует. Если дело против меня не закроют, то это станет свидетельством того, что НАБУ находится в полной политической зависимости», - сказал Охендовский, сообщает УНИАН.

«Я планирую сосредоточиться на привлечении к ответственности тех должностных лиц НАБУ, по преступным указаниям которых меня незаконно привлекли к уголовной ответственности. ГПУ уже возбудила производство по статье 372 Уголовного кодекса - привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности», - отметил председатель ЦИК.

Вместе с тем он отказался называть тех лиц, которые незаконно возбудили в отношении него уголовное производство, и не сообщил, что их к этому побудило. «Это все должно установить следствие. Уже есть достаточно оснований увидеть признаки сговора относительно фабрикации этого дела. И я думаю, что следствие ГПУ будет иметь все возможности, чтобы установить должностных лиц, которые, будучи участниками этого сговора, сделали возможным привлечение к ответственности заведомо невиновного лица. Детали своего обращения (в Генпрокуратуру — Ред.) я в настоящее время раскрывать не буду», - добавил Охендовский.

Как ранее сообщал ForUm, 13 декабря 2016 года руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

21 декабря 2016 года суд назначил Охендовскому личное обязательство в виде меры пресечения до 13 февраля 2017 г.  Прокуратура обжаловала это решение.

9 февраля Апелляционный суд Киева отказался отстранять Охендовского от должности председателя Центральной избирательной комиссии.
ForUm

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