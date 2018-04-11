Соломенский райсуд Киева отменил постановление главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о приостановлении расследования по делу в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского.

Соответствующее постановление обнародовано в Едином реестре судебных решений, передает Укринформ.

«Постановление от 01.06.2017 г. заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. об остановке досудебного расследования в уголовном производстве № 52016000000000166 от 30.05.2016 г. – отменить», - говорится в резолютивной части постановления судьи Максима Вишняка.

Таким образом, ходатайство адвоката Охендовского об обязательстве руководителя САП совершить определенные действия и установить для него процессуальные сроки для совершения этих действий было удовлетворено частично.

Постановление обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, 9 июня 2017 года САП сообщила о временном приостановлении расследования по делу Охендовского. В САП обещали возобновить расследование после выполнения запросов ведомства о международно-правовой помощи.

В апреле 2017 года НАБУ направило в САП обновленное подозрение председателю ЦИК Охендовскому, которому инкриминируют получение денег из «черной кассы» Партии регионов.

13 декабря 2016 года Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

Сам глава ЦИК считает, что дело в отношении него сфальсифицировано НАБУ.