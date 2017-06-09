Специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила расследование по уголовному производству в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского до получения ответов по международной правовой помощи в рамках досудебного расследования.

Как сообщает пресс-служба САП, расследование приостановлено на основании п.3 ч.1 ст. 280 УПК Украины.

В ведомстве напомнили, что 30 мая 2017 прошел год как детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры начали досудебное расследование в уголовном производстве в отношении «черной бухгалтерии» Партии регионов.

13 декабря 2016 года о подозрении в получении взяток сообщено первому и пока единственному фигуранту этого дела – председателю Центральной избирательной комиссии Охендовскому. Ему инкриминируется получение 16 тыс. долл. в качестве возмещения за его официальные командировки, а также еще 145 тыс. долл., в записях о которых его фамилия указана как назначение платежа.

По мнению детективов НАБУ, ими доказано собственноручное получение Охендовским в офисе Партии регионов как минимум 16 тыс. долларов, о получении которых он, согласно выводам проведенных ими почерковедческих экспертиз, лично расписался в «черной бухгалтерии».

«В то же время для признания лица виновным в получении взятки закон требует доказательства не только самого факта передачи денежных средств, но и использования взяткополучателем своего служебного положения в интересах взяткодателя.

Таким образом, остается установить, какие именно конкретные действия Охендовский, находясь в зарубежных командировках, выполнял в интересах Партии регионов, и выполнял ли вообще», - пояснили в САП.

К сожалению, отметили в прокуратуре, полученные во время следствия официальные документы украинских дипломатов, которые обеспечивали организационное сопровождение командировок Охендовского, содержат по этому поводу существенные противоречия. При таких обстоятельствах единственным надежным источником, который в состоянии предоставить объективные ответы на вопросы следствия, остается соответствующая иностранная сторона.

Поэтому, во исполнение требований национального закона и международно-правовых договоров, детективами НАБУ по согласованию с процессуальными руководителями в уполномоченные органы других государств направлен ряд ходатайств об оказании международной правовой помощи по этому делу.

«До получения ответов от иностранных партнеров следствие по делу приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 280 УПК Украины», - говорится в сообщении.

Остальные материалы «черной бухгалтерии» Партии регионов подлежат дальнейшему исследованию в отдельном производстве, которое руководителем САП выделено и направлено по подследственности в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 13 декабря 2016 года руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

9 февраля Апелляционный суд Киева отказался отстранять Охендовского от должности председателя Центральной избирательной комиссии.

Сам глава ЦИК считает, что дело в отношении него сфальсифицировано НАБУ.