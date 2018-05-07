Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что явка на «выборах» президента РФ в оккупированном Крыму 18 марта 2018 года составляла 42%, сообщает Укринформ.

Он также подчеркнул, что 8% избирателей испортили свои бюллетени.

«Представители администрации президента России находились в Крыму для наблюдения за ходом российских президентских выборов. Так называемый белый протокол с реальными данными о результатах голосования содержал показатели явки на уровне 42%, из которых 8% - недействительные и испорченные бюллетени. То есть всего 42% была явка. Тех, которые взяли бюллетени и опустили в урну. И из них 8% - недействительные и испорченные. То есть 8% людей, которые не побоялись прийти, но они испортили бюллетени», - заявил Чубаров.

По данным главы Меджлиса, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов и другие представители местной власти пытались дать взятку представителям администрации Путина, чтобы завысить реальный показатель явки на российских «выборах» в Крыму.

«Представители крымской власти, в частности, Аксенов, пытались повлиять на московских эмиссаров, в том числе за дачу взятки, для исправления документов в пользу повышения явки хотя бы на 10-15%, однако им отказали. Это вызвало беспокойство у крымских властей, поскольку невыполнение плана Кремля превратить результаты выборов в подтверждение «референдума» 2014 года может вызвать организационные выводы в отношении крымских руководителей, оказавшихся неспособными использовать имеющийся админресурс», - отметил Чубаров, ссылаясь на данные ФСБ.

Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.

Верховная Рада признала нелегитимными «выборы» в Крыму и городе Севастополь.