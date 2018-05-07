Двести тысяч школьников вынуждены учиться в военной среде на фоне боевых действий на востоке Украины, сообщает DW со ссылкой на Детский фонд ООН (UNICEF).

«Дети учатся в школах, в стенах которых видны отверстия от пуль, а окна заложены мешками с песком. В подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах остаются осколки снарядов. Система образования на востоке Украины находится под перекрестным огнем уже более четырех лет», - отметила глава представительства UNICEF в Украине Джованна Барберис.

Как сообщает организация, за последние четыре года конфликта в Украине уничтожены и повреждены сотни школ. В частности, в течение последних 16 месяцев - не менее 45 школ.

«UNICEF и партнеры зафиксировали как минимум восемь случаев, когда военные объекты и объекты вооруженных групп размещались в пределах 500 метров от детских садов и школ, а в двух местах они были расположены лишь в нескольких метрах от учебных заведений. Кроме этого, с начала конфликта повреждения получили еще 700 школ на востоке Украины», - говорится в сообщении Детского фонда ООH.

В UNICEF отметили, что угрозой для детей являются расположенные по обе стороны линии разграничения в Донбассе военные объекты, в частности, склады боеприпасов и контрольно-пропускные пункты.

«Дети боятся обстрелов, и учителя пытаются успокаивать их, но это очень трудно. Детям трудно справиться с этим, потому что они нервничают и переживают стресс», - рассказала директор школы № 2 в городе Красногоровка Елена Михацкая.

С начала учебного года в UNICEF наблюдали шесть случаев, когда бывшие здания школ были заняты военными.