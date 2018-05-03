В аэропорту «Киев» («Жуляны») в самолет врезался погрузчик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пассажир рейса «Киев – Неаполь» Алексей Голобуцкий.

«Одним словом в мой самолет на Неаполь в**бался наш киевский грузовик. Хорошо, что хоть не в воздухе», – написал он.

По его словам, в самолет компании Ernest Airlines въехали работники аэропорта, которые грузили багаж. Вылет рейса EG276 «Киев-Неаполь» 2 мая был отменен.