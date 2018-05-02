Сторонники лидера армянских протестов Никола Пашиняна заняли помещение мэрии города Гюмри.

Они требуют, чтобы мэр Самвел Баласанян присоединился к протестам и вышел из коалиции с правящей Республиканской партией.

Второй по величине город Армении Гюмри расположен примерно в 120 километрах от Еревана, в нем расположена российская военная база с 3000 военными.

Напомним, утром 2 мая в Ереване и в других городах Армении вновь начались акции гражданского неповиновения.

Накануне правящая Республиканская партия, имеющая большинство в парламенте Армении, проголосовала против избрания Пашиняна премьер-министром. За Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против – 55. Для избрания ему надо было набрать 53 голоса.

В ответ лидер протестов призвал к всеобщей забастовке.

Массовые протесты в Армении продолжаются третью неделю. Их первичной причиной стало желание Сержа Саргсяна остаться во власти. Саргсян, который два срока был президентом и не имел права баллотироваться еще раз, провел в стране конституционную реформу, которая передала власть от президента премьеру, назначенному правящей партией. Но проводя эту реформу, он пообещал, что не будет выдвигаться в премьеры, и нарушил это обещание, что многие люди в Армении расценили как обман.

23 апреля Саргсян подал в отставку под давлением массовых уличных протестов, продолжавшихся 11 дней.