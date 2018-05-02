На специальном заседании 1 мая парламент Армении не смог избрать премьер-министра.

Как сообщают Новости Армении, «за» единственного претендента на эту должность, лидера оппозиции, главу фракции блока «Выход» в Национальном Собрании Никола Пашиняна проголосовали 45 депутатов вместо необходимых 53. «Против» проголосовали 56 депутатов.

Фракция правящей Республиканской партии Армении, обладающая 58 депутатскими мандатами, но отказавшаяся от выдвижения своего кандидата, назвала программу Пашиняна неубедительной и заблокировала его избрание. В поддержку лидера оппозиции выступили парламентские фракции блока «Царукян» и АРФ Дашнакцутюн, на днях в очередной раз покинувшей правящую коалицию и переметнувшейся в оппозиционный лагерь.

Через 7 дней последует вторая попытка избрания парламентом премьер министра, а если и она не увенчается успехом, то президент вынужден будет распустить парламент и в течение 30 – 45 дней назначить досрочные выборы. При нынешнем развитии событий они пройдут по старому избирательному кодексу, предполагающему голосование как по общегосударственным, так и территориальным спискам кандидатов в депутаты политических партий и их блоков. Этот порядок неоднократно критиковался практически всеми политическими силами, кроме РПА.

Напомним, назначенный в апреле премьером бывший президент Армении Серж Саргсян 23 апреля подал в отставку под давлением массовых уличных протестов, продолжавшихся 11 дней.

25 апреля протесты возобновились после того, как запланированная на этот день встреча лидера оппозиции Никола Пашиняна с и. о. премьер-министра Кареном Карапетяном сорвалась.

На фоне роста давления со стороны протестующих во главе с Пашиняном властная Республиканская партия Армении поздно вечером 25 апреля заявила, что готова обсудить «любые вопросы» с лидером оппозиции. Таким образом, партия отказалась от прежней позиции о невозможности переговоров на условиях Пашиняна.

29 апреля стало известно, что правящая Республиканская партия, лидером которой является бывший президент республики и экс-премьер Серж Саргсян, не станет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства.