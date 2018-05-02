В связи с заявлениями отдельных политиков о якобы наличии у настоятеля Десятинного монастыря, архимандрита Гедеона (Харона) российского гражданства, братия обители заявляет, что они не соответствуют действительности и являются сугубо провокационными, сообщается на сайте монастыря.

Отмечается, что отец Гедеон народился и вырос в Одессе. После окончания школы нес послушание пономаря в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы с. Усатово.

После службы в армии по благословению Митрополита Одесского и Херсонского Сергия (Петрова) нес послушание псаломщика-пономаря в Свято-Петропавловском кафедральном соборе г. Ворошиловграда (ныне Луганск).

1987 г. - пострижен в монахи и рукоположен в сан иеродиакона.

1988 -1991 гг. - клирик и настоятель храмов Тюменской-Омской епархии.

В 1991 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II переведен в клир Православной Церкви в Америке (г. Сан-Франциско). Поскольку на момент переезда (1991 год), Украина как государства еще не существовало, а последним местом прописки была Тюмень, в США получил заграничный паспорт РФ.

Сразу по возвращению в Украину получил украинское гражданство.

«Для этого мне не нужно было обращаться в Администрацию Президента Украины. Я родился на территории Украины и имел свидетельство о рождении, выданное в УРСР. Более того, я никогда не имел российского идентификационного кода, регистрации на территории России или любого имущества в этой стране», - отметил отец Гедеон.

После восстановления украинского гражданства российский паспорт был сдан, о чем достоверно известно соответствующим органам, которые в последнее время неоднократно проверяли эту информацию.

«Люди, которые бросают в СМИ ложные сведения, также не могут об этом не знать. Итак, это делается сознательно, с целью возмущения националистических сил и нарушение религиозного мира в столице. Призываем СМИ не распространять лживые сообщения, а также не нарушать законодательство Украины, разглашая персональные данные. Всех православных христиан просим проявлять выдержку и не поддаваться на провокации», – сказано в сообщении.