также в разделеОбщество
В Одессе возле места проведения марша задержали мужчину с гранатой 8
Вид на жительство начнут оформлять в форме ID-карт 16
Одного из подозреваемых в нападении на Найема отправили под домашний арест 15
Суд не начал рассмотрение трети из 127 дел НАБУ 12
Украина просит не признавать отчет России о выбросах и парниковых газах 31
НАПК направило в суд протоколы по Денисовой 15
СБУ займется «правовой реабилитацией» пособников боевиков 24
Завтра в Украине уже +32 34
Наев назвал главное отличие ООС от АТО 61
Состояние здоровья избитого Найема резко ухудшилось 207
В Госгеокадастре Закарпатья отрицают задержание взяточников 34
Правоохранители ищут пятого участника нападения на Найема 40
Прокуратура просит арестовать трех подозреваемых в избиении нардепа 49
Руководство Госгеокадастра Закарпатья задержали на взятке в $200 тысяч 40
НАПК проверит декларации замминистра юстиции и замглавы Нацполиции 35
Объединенные силы пока не получили Javelin 24
Суд разрешил спецрасследование в отношении экс-главы МВД по делу Майдана 32
Украина сегодня – одна из самых жарких в Европе 44

В связи с заявлениями отдельных политиков о якобы наличии у настоятеля Десятинного монастыря, архимандрита Гедеона (Харона) российского гражданства, братия обители заявляет, что они не соответствуют действительности и являются сугубо провокационными, сообщается на сайте монастыря.

Отмечается, что отец Гедеон народился и вырос в Одессе. После окончания школы нес послушание пономаря в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы с. Усатово.

После службы в армии по благословению Митрополита Одесского и Херсонского Сергия (Петрова) нес послушание псаломщика-пономаря в Свято-Петропавловском кафедральном соборе г. Ворошиловграда (ныне Луганск).

1987 г. - пострижен в монахи и рукоположен в сан иеродиакона.

1988 -1991 гг. - клирик и настоятель храмов Тюменской-Омской епархии.

В 1991 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II переведен в клир Православной Церкви в Америке (г. Сан-Франциско). Поскольку на момент переезда (1991 год), Украина как государства еще не существовало, а последним местом прописки была Тюмень, в США получил заграничный паспорт РФ.

Сразу по возвращению в Украину получил украинское гражданство.

«Для этого мне не нужно было обращаться в Администрацию Президента Украины. Я родился на территории Украины и имел свидетельство о рождении, выданное в УРСР. Более того, я никогда не имел российского идентификационного кода, регистрации на территории России или любого имущества в этой стране», - отметил отец Гедеон.

После восстановления украинского гражданства российский паспорт был сдан, о чем достоверно известно соответствующим органам, которые в последнее время неоднократно проверяли эту информацию.

«Люди, которые бросают в СМИ ложные сведения, также не могут об этом не знать. Итак, это делается сознательно, с целью возмущения националистических сил и нарушение религиозного мира в столице. Призываем СМИ не распространять лживые сообщения, а также не нарушать законодательство Украины, разглашая персональные данные. Всех православных христиан просим проявлять выдержку и не поддаваться на провокации», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги