Для защиты прав ромов в Киеве будет создана рабочая группа, заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, Князев провел встречу с начальником полиции Киева Андреем Крищенко и руководителем адвокационного центра Украинского Хельсинского Союза по правам человека Борисом Захаровым.

В состав группы войдут представители местной власти, полицейские и правозащитники.

Необходимость в создании такой группы продиктована последними событиями, которые произошли в столице на Лысой горе.

Как отметил Князев, правоохранители окажут практическую помощь в обеспечении общественного порядка, а также готовы присоединиться к программе социализации представителей этнических меньшинств.

«Сегодня речь не идет о паспортизации населения, поскольку главный документ есть почти у каждого представителя этнических меньшинств. Нас беспокоит их образ жизни, условия проживания, уход за детьми, их обучение и своевременное оказание медицинской помощи. Мы готовы переориентировать работу участковых офицеров полиции, дополнить штат помощниками и консультантами, чтобы наши усилия дали положительный результат в решении этих вопросов», - сказал он.

В свою очередь Борис Захаров отметил, что урегулирование ситуации, сложившейся с временными поселениями цыган, зависит от взаимопонимания между представителями местной власти, правозащитных организаций и правоохранительных органов.

«Важно, что нас не только слышат, но и готовы идти навстречу и предлагают пути решения сверхважных вопросов социальной адаптации представителей этнических меньшинств и обустройства их быта. Первым шагом станет создание рабочей группы, которая будет делать все, чтобы улучшить условия проживания во временных поселениях и обеспечить их надлежащую социальную защиту», - заявил он.

Как сообщал ForUm, 21 апреля Сергей Мазур, называющий себя координатором «С14», сообщил о демонтаже стихийного поселения ромов на Лысой горе и «безопасном сжигании» палаток его жителей. Кроме того, он анонсировал «новые рейды».

Amnesty International требует расследовать погром лагеря.

Главное управление Нацполиции в Киеве после появления видео нападения зарегистрировало уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (Хулиганство) и ч.1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).