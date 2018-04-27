Восемь украинцев из десяти считают себя в той или иной степени здоровыми людьми. Об этом говорят данные исследований, проведенные компанией R&B Group. Причинами, влияющими на ухудшение своего здоровья, большинство называют стрессы, некачественные продукты и невозможность получать квалифицированное лечение. А вот вредные привычки, по мнению респондентов, влияют на их здоровье намного меньше.

Глас народа

По итогам исследования, половина опрошенных назвали свое здоровье удовлетворительным, 25% — хорошим, 5% — отличным. В то же время почти каждый седьмой житель страны (15%) считает свое здоровье плохим, а один из 100 — очень плохим. Соотношение «здоров — нездоров» одинаково для всех регионов, крупных и небольших населенных пунктов. Очевидно, что более здоровыми чувствуют себя молодые люди, менее здоровыми — пожилые. Но при этом мужчины больше говорят о своем здоровье как об отличном либо хорошем, а женщины — как об удовлетворительном либо плохом.

На вопрос о том, что, по их мнению, сейчас наиболее негативно влияет на состояние здоровья (можно было назвать несколько причин), респонденты поставили на первое место стрессы (42%). Чуть меньше голосов набрали некачественные продукты и невозможность получить квалифицированную медпомощь — по 40%, влияние плохой экологии назвали 34% людей. А вот вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики) набрали всего 20%. Меньше всего, по мнению опрошенных, на самочувствие влияют наследственность (11%), неактивный образ жизни и вредная работа (по 10%). А 5% людей заявили, что таких факторов вообще нет.

Эксперты

Cпециалисты Всемирной организации здравоохранения утверждают, что на здоровье человека прежде всего влияют социально-экономические условия и образ его жизни — место и вид занятий, питание, вредные привычки. Далее идут состояние окружающей среды (экология) и генетические факторы — наличие врожденных аномалий, предрасположенность к определенным болезням, возникшие во время внутриутробного развития и мутации в течение жизни (например, воздействие радиации). Последний фактор — доступность и качество медпомощи, полноценность и регулярность профилактических осмотров, доступ к хорошим лекарствам.

Эти факторы можно разделить на внешние (не зависящие от человека) и внутренние (на которые он может влиять). Например, мы не можем изменить наследственность — если отец или мать страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, они, скорее всего, будут и у детей. Но в силах человека отказаться от курения, правильно питаться. Терапевт высшей категории Эдуард Михайлов отмечает, что, несмотря на бодрые заявления большинства о хорошем здоровье, количество молодых и пожилых пациентов у него стало практически одинаковым, хотя еще 10 лет назад на прием ходили в основном пожилые люди.

«Молодые жалуются на болезни печени, желудка, сердца, — все это последствия нездорового образа жизни», — констатировал Михайлов.

Чем лечимся

Украинцы по­­купают все больше лекарств — об этом го­­ворят итоги ис­­сле­­до­­вания фарм­­рынка компанией Proxima Research в марте 2018 г. Если в I квартале 2016 г. было продано около 135 млрд упаковок, то в ­2017-м — 144 миллиарда (+6,5%), а в 2018-м — свы­­ше 152 млрд упаковок. Объем продаж в гривнях вырос с 4,9 млрд в 2016 г. до 5,9 млрд грн в 2017 г. и до 7,6 млрд грн в ­2018-м. Наиболее востребованными стали обезболивающие. Два года назад они были на 7-м месте по популярности, год назад — на 4-м. На втором месте сейчас антибиотики, которые были в лидерах два года подряд.

Александр Панченко, «Сегодня»