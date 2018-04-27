Вооруженные силы РФ готовы в любой момент начать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на торжествах по случаю 100-летия создания Пограничной службы Украины и очередного выпуска офицеров Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он напомнил, что недавно Вооруженные силы Украины, по версии аналитического центра Global Firepower, получили восьмое место среди сильнейших армий в Европе, а первое - среди стран, не входящих в НАТО. «Членство в этом оборонительном союзе (НАТО. - Ред.) Дает дополнительные бонусы, которые нас подняли еще выше. Такова наша мощь и сила - весомый аргумент в пользу нашего полноправного членства в Североатлантическом альянсе. Мы стучим в их двери не с пустыми руками», - отметил Порошенко.

Глава государства также напомнил, с чего Украина начинала четыре года назад и как происходит развитие украинской армии благодаря воинам, волонтерам, работникам оборонно-промышленного комплекса, благодаря каждому украинцу – налогоплательщику.

«Да не следует терять ощущение почвы под ногами, чтобы не кружилась голова. Мы реалисты», - подчеркнул Президент, отметив, что в указанный европейский рейтинг не входит российская армия, а в глобальном рейтинге российская армия по мощности занимает второе место в мире, и уступает только США.

«Для нас Вооруженные силы РФ - это армия страны-агрессора, которая аннексировала Крым, оккупировала часть Донбасса и готова в любой момент к полномасштабному вторжению на святую украинскую землю. Поэтому у нас впереди – еще колоссальная работа по укреплению обороноспособности нашего государства», - подчеркнул он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что российские войска, которые стоят на границе с Украиной, готовы к масштабному применению для ведения континентальной войны.