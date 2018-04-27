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Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения в виде ареста или 8 миллионов гривен залога для сотрудника СБУ, которого поймали на взятке в 47,5 тысячи долларов.

Эту информацию «Украинской правде» подтвердил глава САП Назар Холодницкий.

По данным источника в НАБУ, сейчас уже избирают меру пресечения для посредника, который передавал деньги.

«Избрание меры пресечения задержанному сотруднику СБУ запланировано на 14:00 в Соломенском суде», - сказал собеседник.

Как сообщал ForUm, 24 апреля детективы НАБУ разоблачили должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области на получении им неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Это является продолжением дела бывшего первого зампредседателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, отметил глава НАБУ Артем Сытник.

 
ForUm

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