Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области бывшего боевика террористической организации «ЛНР», сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Одесской области в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе ОПГ, он привлекался к дежурству с оружием на позициях боевиков и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Через несколько месяцев боевик, разочаровавшись в идеях «русского мира», покинул ряды террористов и вернулся в Одесскую область.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в его доме в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района. Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность.

По информации спецслужбы, злоумышленник также принимал активное участие в трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.