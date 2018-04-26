Руководителю структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, уличенного на получении неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. сообщается о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Также о подозрении сообщено посреднику в передаче средств. Этому человеку инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

«Следствие располагает доказательствами, которые свидетельствуют о том, что чиновник СБУ получил деньги за непривлечение к ответственности лиц, которые могли незаконно получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины. Детективы НАБУ убеждены, что подозреваемый обладал информацией, которая свидетельствовала о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался работник СБУ. Поскольку надлежащее расследование этих фактов могло иметь следствием возможное выдворение этих лиц с территории Украины», - говорится в сообщении.

«Этот человек брал по 3 тысячи долларов с каждого, кто на основании фейковых документов находился на территории Украины», - сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Как сообщал ForUm, 24 апреля детективы НАБУ разоблачили должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области на получении им неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл.

Это является продолжением дела бывшего первого зампредседателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, отметил глава НАБУ Артем Сытник.