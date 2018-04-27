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В ожесточенных боях с русскими оккупантами погибли 70 украинских пограничников. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на торжествах по случаю 100-летия создания Пограничной службы Украины и очередного выпуска офицеров Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Несмотря на превосходство врага в личном составе и технике, наши пограничники заставили захватчиков отступить», - подчеркнул он.

Глава государства также сообщил, что за мужество и героизм 825 воинов-пограничников удостоены государственных наград, один из них отмечен Звездой Героя Украины.

Порошенко подписал Указ о присвоении звания Героя Украины за исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, верность военной присяге полковнику Евгению Пикус посмертно.

Напомним, 23 марта первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что с начала боевых действий на Донбассе погибли 2383 украинских военнослужащих.
ForUm

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