Киевский городской совет подготовил новый проект решения относительно ограничения продажи алкоголя в магазинах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины и советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

«После того, как позавчера Президент подписал законопроект 3149 о предоставлении полномочий местным советам определять режим продажи алкоголя в стационарных помещениях, Киевсовет имеет все основания регистрировать новый проект решения и окончательно ограничить ночную продажу алкоголя в капитальных магазинах, на заправках и в сетевых торговых центрах», – отметил он.

По словам Белоцерковеца, первая часть работы уже сделана, и соответствующая инициатива уже внесена в план деятельности городского совета. Сам проект решения подготовлен и на днях будет зарегистрирован.

Он отметил, что ранее, когда Киевсовет принимал такие решения, данное ограничение фактически считалось рекомендацией, поскольку не было ответственности за его нарушение. Но даже такую рекомендацию постоянно оспаривали в судах производители алкоголя и хозяйствующие субъекты. «Уже сейчас мы понимаем, что в будущем будет необходимо вносить правки в этот закон с целью усиления ответственности, ведь штраф, предусмотренный там, не так пугает нарушителей так, как вероятность потери лицензии. Уверен, нужно дать местным ГФС право заниматься аннуляцией лицензий относительно продажи алкоголя в случае невыполнения решений местный советов», – подчеркнул Белоцерковец.

«Также на законодательном уровне необходимо прояснить ситуацию с лицензией для кафе/ресторанов. Ведь когда такую лицензию можно получить на таких же условиях и по той же стоимости, что и лицензию для розничной продажи, то это дает возможность уходить от ограничений субъектам хозяйствования. А это говорит, что решения местных советов не будут максимально эффективными», – заявил он.

Напомним, 23 апреля Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи алкоголя.

17 марта 2016 года депутаты Киевсовета запретилипродажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков в торговых точках, расположенных в малых архитектурных форма

8 апреля мэр Киева Виталий Кличко подписал данное решение.

20 ноября 2016 года предприниматели через суд отменили данный запрет.

14 сентября 2017 года Киевский городской совет принял еще одно решение, которым вводится запрет продажи алкоголя в МАФах.

Антимонопольный комитет признал незаконным решение Киевсовета об исключении продажи алкоголя из функционала временных сооружений торгового и культурно-бытового назначения (МАФ) в Киеве.