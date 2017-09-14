Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, которое предусматривает запрет продажи алкоголя в МАФах, сообщает пресс-служба Киевсовета.
В частности из вида использования временных сооружений, на которые заключаются паевые соглашения, убирается функционал по любой продаже алкогольных напитков. Речь идет о водке, слабоалкогольных напитках, джин-тоника, и вообще, всего спиртосодержащего, что может продаваться в МАФах.
«Долгое время в Киеве существовала законодательная коллизия. Согласно действующему законодательству, алкогольные напитки можно продавать только в капитальных сооружениях. Законодатель четко определяет, что является капитальным сооружением, какие она имеет нормативы. Временные сооружения никоим образом не относятся к капитальным сооружений и поэтому фактически выдавая договоры долевого участия на продажу алкогольных напитков во временных сооружениях, мы нарушаем действующее законодательство. Это решение регулирует такую коллизионную ситуацию. Более того, отмечу, что запретить продажу спиртного требуют сами киевляне. Отмечал это неоднократно и мэр столицы. Поэтому сегодня мы выполнили волю горожан», - отмечает автор документа, депутат фракции «Солидарность» в Киевсовете Владислав Михайленко.
По мнению депутатов, решение также должно положительно повлиять на комфорт киевлян, ведь обеспечит борьбу с так называемыми «наливайками» и урегулирует торговлю алкогольными и слабоалкогольными напитками во временных сооружениях.
Решение поддержали 81 депутат Киевсовета.
Напомним, 17 марта 2016 года депутаты Киевсовета запретилипродажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков в торговых точках, расположенных в малых архитектурных форма
8 апреля мэр Киева Виталий Кличко подписал данное решение.
21 ноября Предприниматели через суд отменили данный запрет.
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