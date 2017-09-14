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Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, которое предусматривает запрет продажи алкоголя в МАФах, сообщает пресс-служба Киевсовета.

В частности из вида использования временных сооружений, на которые заключаются паевые соглашения, убирается функционал по любой продаже алкогольных напитков. Речь идет о водке, слабоалкогольных напитках, джин-тоника, и вообще, всего спиртосодержащего, что может продаваться в МАФах.

«Долгое время в Киеве существовала законодательная коллизия. Согласно действующему законодательству, алкогольные напитки можно продавать только в капитальных сооружениях. Законодатель четко определяет, что является капитальным сооружением, какие она имеет нормативы. Временные сооружения никоим образом не относятся к капитальным сооружений и поэтому фактически выдавая договоры долевого участия на продажу алкогольных напитков во временных сооружениях, мы нарушаем действующее законодательство. Это решение регулирует такую ​​коллизионную ситуацию. Более того, отмечу, что запретить продажу спиртного требуют сами киевляне. Отмечал это неоднократно и мэр столицы. Поэтому сегодня мы выполнили волю горожан», - отмечает автор документа, депутат фракции «Солидарность» в Киевсовете Владислав Михайленко.

По мнению депутатов, решение также должно положительно повлиять на комфорт киевлян, ведь обеспечит борьбу с так называемыми «наливайками» и урегулирует торговлю алкогольными и слабоалкогольными напитками во временных сооружениях.

Решение поддержали 81 депутат Киевсовета.

Напомним, 17 марта 2016 года депутаты Киевсовета запретилипродажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков в торговых точках, расположенных в малых архитектурных форма

8 апреля мэр Киева Виталий Кличко подписал данное решение.

21 ноября Предприниматели через суд отменили данный запрет. 
ForUm

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