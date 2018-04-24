Расторжение действующих контрактов с «Нафтогазом» не означает прекращение транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года, объемы зависят от позиции украинских партнеров. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, сообщает «Прайм».

«Могу процитировать самого себя: я сказал, что контракт, который нами был заключен о транзите до 2019 года, что он продлен не будет. Но это высказывание не означает, что транзита не будет», - сказал Медведев.

«Ответить на этот вопрос невозможно. Будет возможно ответить на него тогда, когда мы узнаем экономические условия транзита, которые будут предоставлены Украиной», - сказал он, отвечая на вопрос о возможных объемах транзита газа через Украину после 2019 года.

Напомним, ранее председатель правления российского Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов «Северный поток-2» (Nord Stream-2) и «Турецкий поток» транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.

Позже Миллер сообщил, что Газпром готов сохранить транзит через территорию Украины, но в объеме не более чем 10-15 млрд кубометров.

Украина будет настаивать на сохранении транзита газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров, поскольку в противном случае это будет экономически невыгодно, пояснил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что НАК готова доказывать целесообразность транзита природного газа через газотранспортную систему страны.

5 марта «Газпром» направил НАК «Нафтогаз Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

20 апреля в «Газпроме» сообщили, что в Стокгольмский арбитраж направлены документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа через территорию Украины.

В свою очередь в «Нафтогазе» подчеркнули, что направление документов в арбитраж не останавливает действие контрактов.