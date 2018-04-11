Украина будет настаивать на сохранении транзита газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров, поскольку в противном случае это будет экономически невыгодно.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Укринформ.

«Украина не пойдет на такие объемы, потому что для Украины они будут экономически не выгодными. То есть, нам нужно будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа», - сказал Насалик.

Он напомнил, что Еврокомиссия заверила, что приложит все усилия, чтобы сохранить транзит газа через Украину.

«Мы будем бороться, чтобы сохранить транзит более 40 млрд кубометров», - добавил Насалик.

Как сообщал ForUm, ранее председатель правления российского Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов «Северный поток-2» (Nord Stream-2) и «Турецкий поток» транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.

Позже Миллер сообщил, что Газпром готов сохранить транзит через территорию Украины, но в объеме не более чем 10-15 млрд кубометров.

Председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что возможное прекращение транзита российского газа через Украину нанесет вред экономике страны в размере приблизительно 3,5 млрд долл., что равняется почти 3% ВВП государства.

В конце марта компания Nord Stream-2, основателем и единственным акционером которой является «Газпром», получила разрешение на прокладку участка «Северного потока-2» в водах исключительной экономической зоны Германии в Балтийском море. Правительство Финляндии также позволило строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне.

Компания Nord Stream-2 намеревается начать строительство «Северного потока-2» в 2018 году и завершить его до конца 2019 года.