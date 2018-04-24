Народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин оперирует преимущественно неправдивой информацией в своих публичных выступлениях.

Такой вывод сделали эксперты проекта «Дословно», проанализировав последние выступления политика 28 марта и 11 апреля во время эфиров на телеканале NewsOne, и 18 апреля во время эфира на телеканале «112 Украина», сообщили ForUm’у в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

Для анализа эксперты отобрали несколько фактов, которыми оперировал Добкин. Так, из пяти проанализированных заявлений два оказались манипулятивными, два были ложным и только одно оказалось правдивым.

«Добкин в своих выступлениях манипулирует фактами и озвучивает откровенно ложную информацию. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что политик оперирует в основном ложными фактами», - заметил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

В рамках проекта «Дословно» проходит фактчекинг заявлений ведущих политиков.

Так, Добкин заявил, что Украина – страна, которая в недалеком прошлом строила самолеты. Факт: Украина принадлежит к немногим странам мира, обладающих полным циклом создания авиационной техники и продолжает выпускать новые самолеты.

Только предприятие «Антонов» планирует в ближайшие 5 лет выпустить 70 новых самолетов.

По словам нардепа, «мы делали суперсовременные танки, огромное количество техники и различной продукции с добавленной стоимостью». Это также является неправдой. За последние четыре года оборонительные предприятия Украины изготовили техники как для внутренних потребностей, так и по заказу иностранных партнеров.

В третьем заявлении Добкин называет «обанкротившейся» политическую силу «Народный фронт». Эксперты отмечают, что это правда – могласно последнему опросу

Киевского международного института социологии, рейтинг партии НФ составляет 0,6%.

«У них есть такие аксессуары, которые я себе в лучшие годы, когда в бизнесе были неплохие дела, еще мог с «натяжкой» купить», - заявил нардеп, и это является манипуляцией, поскольку он занижает свою финансовую состоятельность. Согласно декларации, депутат получил более 5,7 миллиона гривен дохода в 2017 году.

Добкин заявил, что НАПК так и не заработало, было очень много скандалов. Это неправда, поскольку Национальное агентство по противодействию начало свою работу в 2016 году и запустило процесс внедрение электронного декларирования доходов украинских чиновников.

Проект «Дословно» анализирует как политические силы, отдельные политики выполняют свои обещания. Эксперты Комитета избирателей проверяют и исследуют публичные высказывания политиков, законотворческие инициативы, избирательные программы.

Напомним, по данным КИУ, только 1 из 5 заявлений Надежды Савченко оказалось правдой.