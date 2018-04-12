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НАК «Нафтогаз Украины» готова доказывать целесообразность транзита природного газа через газотранспортную систему страны. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев.

«Сначала нас просили доказать нашу позицию по газовым контрактам в арбитраже. Доказали. Теперь нас просят доказать целесообразность транзита газа через территорию Украины. Соблазнительное предложение», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, ранее председатель правления российского Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов «Северный поток-2» (Nord Stream-2) и «Турецкий поток» транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз. 

Позже Миллер сообщил, что Газпром готов сохранить транзит через территорию Украины, но в объеме не более чем 10-15 млрд кубометров.

Украина будет настаивать на сохранении транзита газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров, поскольку в противном случае это будет экономически невыгодно, пояснил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Председатель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что возможное прекращение транзита российского газа через Украину нанесет вред экономике страны в размере приблизительно 3,5 млрд долл., что равняется почти 3% ВВП государства.
ForUm

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