Ни у кого, включая патриарха РПЦ Кирилла, права вето на решение Вселенского Патриарха не существует, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Во время участия в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV Президент ответил на вопрос о возможности вмешательства российского патриарха Кирилла в процесс предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко подчеркнул, что с началом агрессии России против Украины не общался патриархом РПЦ.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что идеальным сценарием для меня было бы, чтобы вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем подтвердили нашу автокефалию все православные церкви, включая и российского патриарха», - отметил он.

«Это единственный способ, чтобы хоть как-то отмыться от того гнева и тех грехов, которые сделаны на территории Украины российским военными, российскими пропагандистами и иногда, к сожалению, и российскими священниками», - сказал Президент и добавил, что верит, что это возможно. «Господь творит чудеса, и я не исключаю и этого», - отметил Порошенко.

Говоря о том, может ли патриарх Кирилл остановить предоставление Украине томоса об автокефалии Украинской православной церкви, Президент подчеркнул: «Я хочу отдельно подчеркнуть, что ни у кого, включая Кирилла, вето на решение Вселенского Патриарха не существует. Он не разрешения спрашивает у Кирилла, а проводит консультации по этому поводу».

Напомним, 17 апреля Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.

22 апреля Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.