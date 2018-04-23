На территории РФ в настоящее время проживает около трех миллионов украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто, сообщает Укринформ.

«Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас - в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, - и их надо понять», - сказал Климкин.

По его убеждению, эту ситуацию необходимо «постепенно» изменить. «Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация», - отметил глава МИД.

По его словам, сближение Украины и ЕС несколько повлияло на распределение украинских трудовых мигрантов. «Европа открылась и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращаются в Украину. В то же время, это происходит очень медленно», - отметил Климкин.

Напомним, 30 марта Россия решила выдворить 13 украинских дипломатов.

26 марта Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. Российские дипломаты, которых собираются выслать из Украины, являются представителями спецслужб РФ, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.