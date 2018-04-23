также в разделеПолитика
ПАСЕ отказалась проводить дебаты по «выборам» в Крыму 54
На сессии ПАСЕ обсудят незаконные «выборы» в Крыму 19
Климкин: В G7 воспринимают Украину как неотъемлемую часть свободного мира 33
Вселенский Патриархат начал процедуру предоставления автокефалии УПЦ 116
Экс-посол США: Украинские военные не смогут вернуть Донбасс силой 209
УПЦ МП считает обращение Рады об автокефалии превышением власти 93
МИД: На Закарпатье Венгрия выдала более 100 тысяч паспортов 128
Порошенко предлагает лишать гражданства за участие в «выборах» в Крыму 84
«Народный фронт»: Силы, которые поддерживает Медведчук, получат больше голосов на следующих выборах 85
Гройсман о разбитых дорогах: Может, из-за меня еще и распался СССР? 112
Порошенко: Ryanair может начать летать во Львов раньше срока 31
Гройсман обещает разобраться, кто допустил побег моряков «Норда» 96
Голосование за членов ЦИК снова перенесли 63
Парубий: Гройсман – эффективный премьер 45
Комитет СА: ЕС должен назначить спецпредставителя по Донбассу и Крыму 52
«Радикальные» разборки: Мельничук объяснил драку с Линько 65
В зоне АТО запустили систему противодействия антиукраинскому вещанию 72
У Путина отреагировали на создание поместной церкви в Украине 158

Страны «Большой семерки» выступают за сохранение санкций против России за ее незаконные действия в отношении Украины.

Эту позицию подтвердили главы МИД страны G7 на встрече в Торонто, говорится в Twitter канадского министерства, сообщает «Европейская права».

«Министр Фриланд (глава МИД Канады. – Ред.) и другие главы МИД стран G7 подтвердили общую приверженность порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Санкции, наложенные на Россию после ее неприемлемых действий в Украине, будут продолжаться», – говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин, который принял участие в специальном заседании, посвященном ситуации в Украине, в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 заявил, что страны «Большой семерки» воспринимают Украину как неотъемлемую часть свободного мира.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги