Страны «Большой семерки» выступают за сохранение санкций против России за ее незаконные действия в отношении Украины.

Эту позицию подтвердили главы МИД страны G7 на встрече в Торонто, говорится в Twitter канадского министерства, сообщает «Европейская права».

«Министр Фриланд (глава МИД Канады. – Ред.) и другие главы МИД стран G7 подтвердили общую приверженность порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Санкции, наложенные на Россию после ее неприемлемых действий в Украине, будут продолжаться», – говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин, который принял участие в специальном заседании, посвященном ситуации в Украине, в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 заявил, что страны «Большой семерки» воспринимают Украину как неотъемлемую часть свободного мира.