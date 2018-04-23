Полиция американского штата Теннесси разыскивает обнаженного мужчину, которой устроил стрельбу в кафе. Жертвами нападения стали четыре человека, еще двое получили ранения, сообщает Би-би-си.

Отмечается, что мужчина вошел в круглосуточное кафе в пригороде Нэшвилла и открыл огонь около 3:30 утра по местному времени.

«Один из клиентов выбил у стрелка винтовку. Он был обнажен и скрылся. Это белый человек с короткой стрижкой», - говорится в заявлении полиции.

В момент стрельбы на мужчине был надет только зеленый пиджак, перед тем как скрыться, он его снял.

Полицейские сообщили, что идентифицировали машину, на которой он приехал, и в настоящее время ведут поиски.

Позже они назвали имя подозреваемого - это 29-летний Трэвис Райнкинг, - а также сообщили, что подозреваемого видели в черных брюках и без рубашки.

часто используется в США во время подобных нападений.