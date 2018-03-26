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Российские дипломаты, которых собираются выслать из Украины, являются представителями спецслужб РФ. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в эфире 112 Украина.

«В духе солидарности с нашим британскими партнерами, трансатлантическими партнерами, европейскими союзниками мы сегодня вместе с компетентными органами приняли решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, которые остались, это и из Киева, и из Генконсульства России на территории Украины. Мы получили все доказательства, что эти лица являются представителями российских спецслужб. В ближайшее время состоится их выдворение с территории Украины. Буквально сейчас состоится вручение соответствующей ноты временно поверенному РФ в Украине о выдворении этих дипломатов и объявления их персонами нон грата», - сказала она.

«Это только начало той политики по отношению к России, которая приведет к ее дальнейшей изоляции из-за ее пренебрежения к международному праву, нарушения суверенитета и территориальной целостности нашего государства, использования запрещенного оружия на территории другого государства. Конечно, нужно усилить санкционные рычаги по РФ, и все партнеры это понимают», - добавила Беца.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

О намерениях выслать российских дипломатов также заявили США и 14 стран-членов ЕС.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.
ForUm

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