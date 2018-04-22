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Центр «Миротворец» готов предоставить Генеральной прокуратуре записи разговора беглого народного депутата Александра Онищенко с неким гражданином РФ. Об этом сообщается на странице «Миротворца» в Facebook.

«Вы не поверите, но у центра «Миротворец» тоже есть записи беглого Онищенко. Правда, это другие записи, но тоже весьма любопытные. Несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора», – говорится в сообщении. 

В «Миротворце» уверены, что эти записи будут интересны украинским правоохранительным органам, которым их готовы предоставить по первому требованию.

Напомним, 19 апреля депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием Президента Петра Порошенко. 

Пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко назвал фейком эти записи.

Национальное антикоррупционное бюро готово изучить эти записи.

 
ForUm

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