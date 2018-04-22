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В результате взрыва в центре для регистрации избирателей в афганской столице Кабуле погиб  31 человек. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения страны Вахид Маджрук, сообщает 112 Украина со ссылкой на TOLO News.

Помимо этого отмечается, что возросло и количество пострадавших - по последним данным их более 50 человек.

Как сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования погибшим в результате взрыва и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заявил, что дал распоряжение соответствующим службам «предоставить поддержку и помощь тем, кого затронул» этот теракт.

Примечательно, это не первый трагический инцидент, произошедший в стране в последнее время. В среду боевики радикального движения «Талибан» похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей в провинции Гур.

Выборы в стране в парламент и окружные советы запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей стартовала 14 апреля.

После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению «Талибан» вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах, однако те отказались.
ForUm

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