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Эскалации конфликта на Донбассе ждать не стоит, считает бывший посол США и специалист по Украине и России в Вашингтоне Стивен Пайфер, однако и силами украинской армии прекратить войну не удастся.

«Украинские военные и правительство понимают, что они не смогут вернуть Донбасс силой. Если они попробуют, то российские военные войдут на Донбасс гораздо масштабнее. В таком случае военные РФ, например, смогут занять Мариуполь», - отметил эксперт в интервью журналу Новое время.

Пайфер напомнил, что российская армия сильна, хорошо экипирована и превышает по численности украинские войска. Однако экс-посол США предположил, что Россия не решится на шаг, который может повлечь за собой новый пакет санкций и поддержку Украины со стороны Запада.

«Активный конфликт подрывает действия украинского правительства, оказывает давление на государство и усложняет успехи Украины — и экономические, и политические», - отметил Пайфер.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что подразделения Министерства внутренних дел готовятся к деоккупации Донбасса.
ForUm

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