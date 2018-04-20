Национальное антикоррупционное бюро готово изучить записи разговора депутата-беглеца Александра Онищенко с якобы Президентом Петром Порошенко при условии получения оригиналов записей. Об этом говорится в заявлении бюро.
«Национальное бюро неоднократно предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок. В частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой «газовой схемы» в формате видеоконференции в декабре 2016 года. НАБУ этих записей так и не получило», - отмечается в сообщении.
При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции.
Напомним, депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием Президента Петра Порошенко.
Пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко назвал фейком эти записи.
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