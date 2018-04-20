Сотни активистов оппозиционного движения, разбившись на группы, утром 20 апреля вновь вышли на улицы столицы Армении Еревана с целью перекрытия движения транспорта. Демонстранты выступают против продления власти бывшего президента Сержа Саргсян в должности премьер-министра страны, передает Радио Свобода.

Лидер протестов, депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян призвал продолжить акции гражданского неповиновения. Он, в частности, призвал водителей грузовиков перекрывать дороги.

Полиция продолжает задержания протестующих. В отношении 85 задержанных в четверг людей открыты административные производства, их отпустили, а 38 человек переданы органам предварительного следствия.

17 апреля, в день, когда парламент утвердил экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, оппозиционер Никол Пашинян объявил о начале бескровной «бархатной» революции. Несмотря на призывы со стороны представителей власти о начале политического диалога, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием смены власти.

Протесты в Ереване и других городах Армении продолжаются уже больше недели, с 13 апреля.