Депутат Львовского городского совета от «ВО «Свобода» Марьяна Батюк опубликовала утром 20 апреля на своей странице в Facebook поздравление с днем рождения Адольфа Гитлера.

«Большой человек, как ни крути ...», - написала она и привела две цитаты основоположника нацизма Адольфа Гитлера из его книги «Моя борьба». Примерно через час после публикации депутат удалила свое сообщение, пишет Zaxid.net.

Фото Гитлера с приветствием ко дню рождения, которое распространила Батюк, опубликовала 27-летняя Иванка Белая-Кондратьева из Кривого Рога. В ее профиле также указано, что она работает в ВО «Свобода».

28-летняя учительница истории и заместитель директора львовской школы №100 по воспитательной работе Марьяна Батюк стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году от партии ВО «Свобода». В качестве депутата больше всего запомнилась инициативой вывешивания красно-черного флага ОУН-УПА на башне львовской Ратуши и на флагштоке на Высоком замке, однако депутаты горсовета ее не поддержали. Эта же депутат недавно зарегистрировала проект постановления о запрете исполнения песен на русском языке.

Директор школы №100 Василий Тытар сообщил, что проведет профилактическую беседу с Батюк.

«Я считаю, что это недопустимо, если человек пишет что-то, что противоречит политике государства и определенным международным нормам», - сказал он.

Напомним, в 2004 году основанную в начале 90-х и Социал-национальную партию Украины (СНПУ) переименовали в ВО «Свобода».