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Голосование за новых членов ЦИК состоится в мае, заявил народный депутат Украины, заместитель председателя фракции партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко в кулуарах парламента. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе политсилы.

По словам депутата, по вопросу избрания новых членов ЦИК продолжаются политические консультации.

«Идут переговоры, у нас 14 кандидатов на 13 мест и надо определиться, кто будет. Чтобы никто никого не подвел при голосовании. Это не может быть пакетное голосование. Нужно голосовать поименно, поэтому это привело к тому, что смена членов ЦИК переносится на май. В мае проголосуем без каких-либо нарушений регламента», - сказал Гончаренко.

Как сообщал ForUm, 23 января Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Позже список был дополнен одной фамилией.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

Ранее голосование было запланировано на март.
ForUm

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