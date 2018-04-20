Россия и Сирия пытаются помешать расследованию предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, считают власти США. Страны попытались очистить территорию вероятного совершения атаки и скрыть доказательства применения химоружия, заявила в четверг, 19 апреля, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает DW.

По словам Нойерт, США располагают достоверной информацией о том, что российские власти совместно с сирийским режимом намеренно препятствуют приезду в Думу экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В свою очередь, МИД РФ опроверг заявления о том, что Россия мешает прибытию миссии ОЗХО в Восточную Гуту, подчеркнув, что российская сторона не является «организатором этой поездки».

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще 14 апреля, однако их не пускали на территорию Думы в течение нескольких дней. Они намеревались отправиться в Восточную Гуту 18 апреля, но перенесли начало расследования в связи с тем, что высланная вперед миссия по обеспечению безопасности ООН попала под обстрел. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, стрельбу начали «экстремисты», которые «явно были предупреждены, кто конкретно будет выдвигаться в этот район и с какой целью».

Как известно, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Ранее МИД Франции заявило, что Россия препятствует расследованию ОЗХО и ООН.