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Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) до сих пор не получили доступ в город Дума в Восточной Гуте (Сирия). Об этом в понедельник, 16 апреля, заявило постоянное представительство Великобритании при ОЗХО, сообщает 112 Украина.

«Россия и Сирия еще не предоставили разрешение на доступ к Думе. Беспрепятственный доступ необходим. Россия и Сирия должны сотрудничать», - говорится в заявлении британской делегации.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков опровергает это заявление. По его словам, эксперты ОЗХО не могут въехать в Думу из-за последствий ракетных ударов США, Франции и Британии.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

В РФ объяснили, что не ответили на авиаудары США и их союзников, поскольку ни одна из выпущенных крылатых ракет не попала в зону ответственности ПВО группировки РФ в Сирии.
ForUm

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