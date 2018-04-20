Президент Сирии Башар Асад вернул Франции полученный им в 2001 году орден Почетного легиона, сообщает в четверг агентство EFE со ссылкой на канцелярию главы сирийского государства. Власти Сирии передали орден посольству Румынии в Дамаске, которое в настоящее время представляет интересы Франции в Сирии, передает Интерфакс.

В канцелярии президента Сирии пояснили, что пошли на этот шаг после участии Франции наряду с США и Великобританией «в агрессии против Сирии 14 апреля».

В ведомстве подчеркнули, что после случившегося Асад «не считает честью быть кавалером ордена, врученного режимом страны, которая является рабом США».

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Несколько дней назад стало известно, что в Париже запустили дисциплинарную процедуру с целью лишить Башара Асада звания кавалера ордена Почетного легиона.

В 2001 году Жак Ширак, находившийся на посту президента Франции, принял решение сделать Асада кавалером ордена Почетного легиона, пояснив, что пошел на такой шаг, учитывая стремление президента Сирии проводить реформы в своей стране.

Президент Сирии владеет французским языком. До начала гражданской войны в Сирии Дамаск поддерживал тесные контакты с Парижем.

С 2010 года власти Франции имеют право лишать кавалеров ордена этой награды в случае, если они совершили определенные преступления или бесчестные поступки.

В ночь на 14 апреля Франция, Великобритания и США нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на химатаку, якобы произошедшую в сирийском городе Дума.



