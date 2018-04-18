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Министерство иностранных дел Франции опубликовало заявление, в котором сообщается, что Россия препятствует расследованию ОЗХО и ООН химической атаки в сирийском городе Дума.

«Сегодня Россия и Сирия все еще отказывают в разрешении доступа следователям к месту атаки, несмотря на то, что следователи прибыли в Сирию 14 апреля. Вполне вероятно, что доказательства и ключевые элементы исчезли с территории, которая, кроме того, полностью контролируется российскими и сирийскими армиями», - говорится в сообщении, передает 112 Украина.

Также отмечается, что определить виновных в химической атаке смогло бы только совместное расследование ООН и ОЗХО, но инициативу об этом заблокировала Россия.

Ранее представительство Великобритании при ОЗХО сообщило, что Россия не пускает инспекторов ОЗХО в сирийскую Думу.

Как известно, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Совет Безопасности ООН не смог принять ни американский, ни российский проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии.

 
ForUm

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