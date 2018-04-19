В Украине заговорили о выходе из СНГ. Президент Петр Порошенко призвал исследовать всю нормативно-правовую базу, наработанную Содружеством Независимых Государств, и отказаться от положений, которые противоречат национальным интересам страны.

Ждем проверку

Украинские дипломаты начали изучать вопрос выхода из СНГ еще в 2016-м. Выступая на Киевском форуме по безопасности на прошлой неделе, Порошенко предложил Кабмину объединить усилия:

«Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ. Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения по официальному прекращению нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства в Минске».

В понедельник, на согласительном совете ВР, представитель президента в парламенте Ирина Луценко добавила — некоторые положения все равно останутся в силе.

«Президент призвал Кабмин провести инвентаризацию всех многосторонних договоров с СНГ, чтобы оставить только те, которые прагматично необходимы Украине. Признание дипломатов, признание трудоустройства, договор о транзите и другие необходимые для экономики нашей страны», — сказала Луценко.

Премьер Владимир Гройсман, в свою очередь, подчеркнул, что прекращение сотрудничества с СНГ никак не повлияет на украинскую экономику.

Угрозы

«Мы выходим из СНГ пошагово и даже сейчас окончательно не выйдем, — объясняет политолог Владимир Фесенко. — Будет анализ, какие соглашения надо оставить. Но сейчас сложно сказать, когда эта инвентаризация закончится. Это могут быть несколько месяцев, может год. Документов десятки. Конкретный пример — в рамках СНГ, между Украиной и РФ, работают соглашения об обмене информацией между правоохранителями, о выдаче преступников. Уже есть прецеденты, когда в 2016-м российские правоохранители передавали нам преступников. Такие соглашения сейчас разрывать не стоит».

Экономист Александр Охрименко считает, что одним из главных документов является договор о зоне свободной торговли между странами СНГ. Он считает, что именно тут нас ожидают сложности.

«Это достаточно объемный документ и непонятно, какие пункты оставят. В любом случае его проверка повлияет на работу самой ЗСТ. Даже такая элементарная вещь, как поставка печенья в Белоруссию, может «подвиснуть». Грубо говоря, оно выпадет из соглашения и нам надо будет потом в ручном режиме согласовывать, соответствует ли это печенье правилам торговли в рамках двухсторонних отношений, надо ли с него брать пошлину и так далее», — резюмирует эксперт.

Договор о дружбе: оружие в судах

Параллельно с работой по СНГ президент пообещал разобраться и с Договором о дружбе с Россией.

«Агрессия РФ продолжается до сих пор. Я внесу в парламент законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе между Украиной и Россией», — сказал Порошенко.

По его словам, речь идет о положениях, противоречащих нацбезопасности Украины и реализации нашего права на самооборону. Ранее Луценко отметила, что из договора нужно выходить постепенно — он служит основой для соглашения по украинско-российской границе. Политолог-международник Андрей Бузаров считает, что возможность отказаться от отдельных положений договора есть:

«Теоретически это возможно при согласии двух сторон. Но это будет уже новый договор. Сейчас, наверное, и идет речь о создании нового документа».

В МИД уже заявляли о необходимости нового документа. Эксперт по внешней политике и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков напоминает: документ о дружбе с РФ — один из главных аргументов в исках Украины против РФ в международных судах. Отказавшись от него, Украина может лишиться весомых аргументов в глазах мировой общественности.

Илья Требор, «Сегодня»