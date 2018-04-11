Совет Безопасности ООН не смог принять ни американский, ни российский проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии.

Голосования состоялись во вторник, во время заседания Совбеза на тему «Ситуация на Ближнем Востоке», сообщает Укринформ.

Сначала российская делегация в СБ ООН воспользовалась своим правом вето как постоянный член Совета для того, чтобы заблокировать американский проект резолюции, который предусматривал создание независимого механизма расследования химических атак в Сирии.

«Результаты голосования следующие: 12 голосов «за», два голоса «против», одна делегация воздержалась. Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовал один из постоянных членов Совета», - отметил председатель СБ ООН, постоянный представитель Перу при ООН.

Кроме России, против американского проекта высказалась делегация Боливии, которая традиционно поддерживает российскую позицию. Представитель Китая воздержался.

Проект резолюции S/2018/321 был внесен Соединенными Штатами. Его соавторами выступили Канада, Франция, Нидерланды, Перу, Польша, Великобритания, Швеция и Турция.

Перед голосованием постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объяснила содержание документа: «Наше предложение осуждает (химические – ред.) атаки. Документ содержит требования немедленно обеспечить гуманитарный доступ к людям в городе Дума, призыв к сторонам обеспечить максимальное сотрудничество с расследованием, а также создать механизм расследования по установлению ответственных».

Со своей стороны, глава российской делегации Василий Небензя прямо заявил, что «Россия не может поддержать американский проект». Он также заявил, что Соединенные Штаты хотят создать подобный механизм, наподобие Совместного механизма расследования ООН и ОЗХО. По версии российской стороны, этот механизм, который установил ответственность Асада в предыдущих химических атаках против гражданских, был «марионеткой в руках антидамасских сил».

После того, как РФ заблокировала проект резолюции по Сирии в соавторстве девяти стран-членов Совета Безопасности ООН, Совбез не поддержал вариант, представленный российской делегацией.

«Результаты голосования следующие: «за» – шесть голосов, «против» – семь, воздержались – двое. Проект резолюции не принимается, поскольку не получил необходимого количества в свою поддержку», - отметил председатель Совета Безопасности, постоянный представитель Перу при ООН.

Глава делегации РФ при ООН перед голосованием процитировал Ленина, заявив, что российский проект резолюции соответствует принципу «лучше меньше, однако лучше». Он заявил, что вариант, предложенный РФ, как нельзя лучше соответствует требованиям по созданию независимого и беспристрастного расследования в Сирии.

В ответ постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объяснила, чем отличается американский вариант резолюции от российского.

«Во-первых, Россия хотела обеспечить себе возможность утверждать следователей, которых выбирали бы для выполнения этой задачи (расследование химатак в Сирии. – Ред.). Во-вторых, Россия хотела, чтобы Совет Безопасности рассматривал выводы любого расследования до публикации докладов. Хотя бы что-то из этого соответствует пониманию независимого и беспристрастного расследования?»- отметила Хейли.

Она назвала российское предложение «защитой режима Асада».

Представитель США подчеркнула: «Россия запомнит, что в этот день она предпочла защитить монстра, а не жизнь сирийского народа».

Напомним, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.