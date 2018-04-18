Во вторник, 17 апреля, вечером скончалась бывшая первая леди страны Барбара Буш. Супруге 41-го и матери 43-го президента США было 92 года, передает Радио Свобода.

Образ Барбары Буш, верной жены президента, заботливой матери большого семейства, двое из сыновей которой стали президентом и губернатором, человека, не подчинявшегося прихотям моды, прямодушного, нередко колкого на слово покорил несколько поколений американцев. Ее вечно седая шевелюра, ранние морщины, которые она не пыталась скрывать и любимое ожерелье из искусственного жемчуга стали своеобразными символами одного из самых популярных в стране людей.

Во время президентства Джорджа Буша-старшего она была гораздо более популярна, чем ее муж-президент. В отличие от некоторых из своих предшественниц она никогда публично не говорила о своих политических взглядах и предпочтениях. Она была известна публично прежде всего, как душа большой семьи, которая часто собиралась и в Белом доме, и в семейной усадьбе Бушей в Кеннебанкпорте в штате Мэн, как самый большой сторонник своих сыновей, боровшихся за высшие политические посты в стране.

Она стояла на ступенях Капитолийского холма рядом со своим сыном Джорджем Бушем-младшим во время его инаугураций. Она поощряла своего сына Джеба, когда тот боролся за пост губернатора Флориды, но была настроена скептично, когда Джеб Буш думал о борьбе за Белый дом. «У нас было достаточно Бушей», - сказала она тогда.

Тем не менее, во время президентской кампании, когда у ее сына дела шли не слишком хорошо, Барбара Буш бросилась защищать сына, уверяя американцев, сколь хорош он, как человек и каким он будет отличным президентом. «Он слишком вежлив, - посетовала она в телевизионном интервью после президентских дебатов 2016 года, в которых участвовал Дональд Трамп» - он не хвастун, как некоторые из людей, которых мы знаем».

Барбара и Джордж Буш были женаты 72 года. Барбара Буш была лишь одной из двух американок, кто был супругой и матерью президента. Первой была Эбигейл Эдамс.