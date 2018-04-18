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Старобельский районный суд Луганской области допросит в среду, 18 апреля, народного депутата Украины, председателя Радикальной партии Олега Ляшко по делу экс-депутата от Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Накануне, 17 апреля, состоялось очередное заседание в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины.

В ходе судебного разбирательства допрошен свидетель стороны обвинения – депутат Луганского городского совета по событиям феврале-мае 2014 в Луганской области.

«Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 18 апреля в 13:30, во время которого запланирован допрос свидетеля стороны обвинения – народного депутата Украины VIII созыва Олега Ляшко», - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова 16 января 2017.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Бывшего лидера фракции Партии регионов задержали 30 июля 2016 в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.  
ForUm

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