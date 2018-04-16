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Народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко убежден, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция дадут адекватную оценку действиям бывшего солиста Львовской национальной оперы Николая Санжаревского, который осуществлял антиукраинскую пропаганду и был пособником террористов на Донбассе.

«Тупые сажатели цыбули скинут нам бабок». Это отрывок из переписки пособников террористов «ДНР», которые продолжают люто ненавидеть Украину и при этом маскируют себя под настоящих патриотов – поют гимн и ходят с украинским флагом.

Речь идет о бывшем солисте балета Львовской Оперы Николае Санжеревском», - написал он в Facebook.

По его словам, «годы ушли на то, чтобы силами волонтеров центра «Миротворец» и «Украинского Киберальянса», СБУ и Нацполиции выявить и задокументировать сеть антиукраинской пропаганды, развернутой Санжаревским под неусыпном контролем росспецслужб».

«Выяснилось, что группа Санжаревского занималась не только антиукраинской пропагандой и распространением фейков. Они занимались также сбором средств на лечение «детей беженцев» через социальные сети в расчете на то, что доверчивые сердобольные украинцы будут жертвовать деньги на их лечение. И они добивались своего. Только вот деньги украинцев аккумулировались и отправлялись на поддержку «ДНР», - заявил Геращенко.

По его словам, «помимо шпионской деятельности Санжаревскому придется ответить и за совращение несовершеннолетней девушки Виктории, которую он не только развращал с 13 лет, но и через которую выведывал сведения о воинской службе ее брата в зоне АТО».

При этом он опубликовал ссылку на скриншоты, подтверждающие информацию.

Как сообщал ForUm, в январе этого года вокруг экс-солиста балета Львовской Оперы Николая Санжаревского разгорелся скандал – его подозревали в поддержке и финансировании самопровозглашенных республик «Л/ДНР». Первой об этом написала одесская журналистка и блогер Елена Добровольская, предоставив скриншоты страниц Санжаревского в соцсетях. По данным журналистки, он также занимался сбором денег для сепаратистских организаций через WebMoney.

Санжаревский тогда отверг обвинения в сепаратизме и обещал самостоятельно обратиться в СБУ по этому поводу, что он и сделал, вернувшись из-за границы через несколько дней. Позже он признал, что в свое время администрировал одну из групп Антимайдан в соцсетях и создал кошелек WebMoney, с которого деньги должны идти на нужды гражданского населения Донбасса.

СБУ возбудила по этому факту производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), 16 января работники спецслужбы провели обыск в квартире Санжаревского.

В конце февраля Санжаревского уволили из Львовской оперы.
ForUm

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